القبض على “ناقل الوقود” لـ “داعش” في الموصل وإصابة عدد من منتسبي “حشد” الأنبار

2020/06/05 | 23:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الأحداث الأمنية ليوم الجمعة، ازدادت بشكل ملحوظ في #العراق، رغم تفاوتها واختلاف الرقع الجغرافية وقلّة خطورتها، إذ أصدرت خلية #الإعلام_الأمني لوحدها بيانين منفصلين.في بيانها الأول، قالت إن «مديرية الاستخبارات العسكرية، ألقت القبض،…

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