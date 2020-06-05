2020/06/05 | 23:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايلول المقبل موعدا جديدا للتقديم الى الدراسات العليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/05 | 23:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايلول المقبل موعدا جديدا للتقديم الى الدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايلول المقبل موعدا جديدا للتقديم الى الدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).