ذي قار تقرر تمديد حظر التجوال الشامل لمدة اسبوع واحد

2020/06/05 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الجمعة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتسليح عشائر محافظة ديالى من أجل مواجهة خطر تنظيم داعش.

وقال العزاوي لـ(بغداد اليوم)، إن "ديالى ما تزال تنزف الدماء بسبب هجمات

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القاء القبض على ناقل الوقود للدواعش في الموصل.

وقالت المديرية في بيان، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 وبالتعاون مع لواء المشاة 92، القت القبض على اح

بغداد اليوم - صلاح الدين

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، مقتل ارهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، ان "قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، تتمكن من قتل إرهابي يحمل حزام ناسف حاول التعرض على المزا

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