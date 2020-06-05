كاتانيتش يحدد ما يحتاجه لاعبو المنتخب بعد إلغاء الدوري وقبل تصفيات المونديال

2020/06/05 | 23:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شدد مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، على ضرورة عودة اللاعبين لخوض مباريات تنافسية رسمية، خصوصاً بعد الغاء منافسات الموسم الكروي الحالي.

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