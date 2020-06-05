الإمبريالية تطورها و صراعها الاستعمارى (الحلقة التاسعة) - عمرو إمام عمر

2020/06/05 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمرو_إمام_عمر مدخلإن نمط توزيع القوى السياسية بسيطرتها على الموارد الاقتصادية و السياسة الدولية أختلف كثيرا عن القرن التاسع عشر أو العشرين ، فاليوم انحصرت القوة فى كتلة واحدة هى الولايات المتحدة تتلاعب بكافة الكتل الأخرى ، المنقسمة إلى كتلتين الأولى تمثلها أوروبا حليف الكتلة الأولى ، و الثانية روسية/ صينية ”البريكس“ ، لنتساءل ما الفارق بين البريكس أو الولايات المتحدة و أوروبا أنه صراع رأسمالى / رأسمالى ، ل ......





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