قصيدة طارئة - عبير خالد يحيي

2020/06/05 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبير_خالد_يحيي هي ....الشموسُفي آخرِ اللّيلوحينَ تهدأُ العيونتبزغُ من جديدكنتُ هناكأتفحّصُ وسادتَكوبقايا من شعراتٍ بلَونِ الشمسورائحةِ الزُّهورأبياتٌ من قصيدةِ الدّهرانتسَتْ خلفَ زجاجِ الرّحيلقطراتٌ من سلسبيلبردٌ يتأرجحُ فوقَ رموشِ المستحيليا أيّها المتواري هناكخلفَ زجاجِ الخوفطفلٌ يُرهِبُهُ مرأى ثعبانوتعرّجَ الحبالِ حولَ أعناقِ الطّغاةفي زم ......





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