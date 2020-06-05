2020/06/05 | 23:55 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا..ذي قار تمدد الحظر الشامل لمدة اسبوع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/05 | 23:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا..ذي قار تمدد الحظر الشامل لمدة اسبوع) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا..ذي قار تمدد الحظر الشامل لمدة اسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).