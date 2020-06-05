فيديو- «نبعُ الإرهاب وليس نبعُ السّلام»..  أبناءُ “تل أبيض” ينتفِضون في وجهِ «الجيش الوطني»

2020/06/05 | 23:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من أبناء مدينة #تل_أبيض شمالي #الرقة، اليوم الجمعة، احتجاجاً على ممارسات فصائل «الجيش الوطني» المدعوم من تركيا والتي تسيطر على المدينة منذ تشرين الأول اكتوبر 2019.وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع…

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