فيسبوك يفكك

2020/06/06 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي في بيان، تفكيك "شبكة" مرتبطة بوكالة "زانياري" وهو جهاز استخبارات تابع لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقالت الشركة في البيان الصادر، الخميس، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الشبكة كانت تستخدم حسابات مزيفة تنتحل هويات سياسيين وأحزاب ووسائل إعلام في إقليم كوردستان.

وأضافت أنها أزالت 324 صفحة و71 حسابًا و5 مجموعات و31 حسابًا على موقع "انستغرام"، مضيفة أن "النشاط نشأ في إقليم كوردستان العراق وركز على الجماهير المحلية".

وأردفت الشركة، "استخدمت هذه الشبكة حسابات مزيفة تم اكتشاف بعضها وتعطيلها سابقًا بواسطة أنظمتنا الآلية للنشر في المجموعات"، مبينة أن الشبكة كانت "تنتحل هوية الساسة المحليين والأحزاب السياسية وإدارة الصفحات التي تتنكر ككيانات إخبارية".

وتابعت فيسبوك، أنه "وجد هذا النشاط كجزء من تحقيق داخلي مرتبط بالصفحات التي أزالها سابقًا بسبب انتحال الهوية".

وأشارت إلى أنه "تم ربط هذا التحقيق بنشاط أفراد مرتبطين بوكالة زانياري" وهو جهاز مخابرات تابع لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ومقره مدنية السليمانية.

وفي الرابط أدناه يمكن الإطلاع على بيان الشركة على موقعها:

https://about.fb.com/news/2020/06/may-cib-report/

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