بايرن ميونخ يسعى لتشديد قبضته على صدارة البوندزليغا

2020/06/06 | 00:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني في تشديد قبضته على صدارة ترتيب فرق الدوري الألماني، وذلك حين يحل ضيفًا على نادي باير ليفركوزن في الجولة 30 من منافسات البوندزليجا، في واحدة من العقبات الأخيرة في طريق النادي البافاري إلى اللقب الثامن على التوالي.ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب بفارق سبع نقاط عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند […]

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