ثورة العشرين الثانية تصدر بيانا بشان مفاوضات حزيران وتوجه رسالة للمفاوض العراقي

2020/06/06 | 00:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت ثورة العشرين الثانية بيانا مهما بشان المفاوضات المرتقب حدوثها في شهر حزيران الجاري بين الجانبين العراقي والامريكي بخصوص خروج القوات الاجنبية من العراق.ودعت الثورة المفاوض العراقي الى الاخذ بنظر الاعتبار عمق حضارته وتأريخه في طرد الاستعمار وينطلق من خلفية ان الطرف الامريكي ليس لديه اي حضارة ولا تاريخ مشرف، وانما بنى كيانه على […]

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