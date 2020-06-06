خلية الأزمة في ذي قار تقرر فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع

2020/06/06 | 00:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الأزمة في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، تطبيق حظر شامل للتجوال في المحافظة بدءً من يوم غد السبت ولمدة أسبوع.

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