محافظة عراقية تفرض حظراً شاملاً للتجوال لمدة أسبوع

2020/06/06 | 00:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية في محافظة ذي قار يوم الجمعة فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع للوقاية من فيروس كورونا.

وقال المحافظ حميد الوائلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خلية الازمة في محافظة ذي قار قررت فرض حظر تام وشامل للتجوال في جميع الوحدات الادارية في المحافظة اعتباراً من فجر يوم السبت الموافق ٦/٦ ولمدة اسبوع واحد".

وأضاف أنه تقرر أيضاً "إغلاق جميع الطرق الخارجية والداخلية، وتعطيل الدوام في جميع الدوائر والمؤسسات بإستثناء الدوائر الامنية والصحية واقسام الخدمات البلدية واقسام الصيانات لدوائر الماء والكهرباء والمجاري والمصارف الحكومية".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي "تطبيقاً لشروط السلامة والوقاية الصحية، وحفاظاً على ارواح مواطنينا الكرام بعد تسجيل اعلى معدل للاصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في العراق عامة، وذي قار خاصة".

ودعا الوائلي، مواطني المحافظة، إلى التعاون في تطبيق الحظر، مضيفاً "على الاجهزة الأمنية اتخاذ اللازم وتطبيق كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

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