ارتفاع أسعار نفط برنت مدعومة بآمال اجتماع أوبك+

2020/06/06 | 00:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد هبوط لم يكن متوقعا لمعدل البطالة الأمريكي في مايو، وقرار أوبك+ الاجتماع غدا السبت لتمديد فترة خفض الإنتاج.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.31 دولار، أي ما يعادل 5.8 بالمئة إلى 42.30 دولار للبرميل بزيادة أسبوعية 19.2 بالمئة.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي […]

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