أول محافظة عراقية تقرر تمديد حظر التجوال الشامل لمدة اسبوع واحد

2020/06/06 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ذي قار

قرر محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، اليوم الجمعة، تمديد حظر التجوال الشامل لمدة اسبوع واحد.

وقال ...





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