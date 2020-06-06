العطواني: أمريكا تتناقض مع نفسها وتنتهك الإنسانية والديمقراطية بشكل صارخ

2020/06/06 | 00:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير مركز أفق للتحليل السياسي، جمعة العطواني، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتناقض مع نفسها في دعواتها للإنسانية والديمقراطية وهي تتعامل مع شعبها بعنصرية كبيرة.وقال العطواني خلال حديثه لقناة “العهد”، إن “ما يحصل من انتهاكات صارخة في أمريكا وعنصرية بحق السود والاقليات وهي تنادي بحقوق الإنسان ماهو إلا ضحك على الذقون”.وأضاف ان “في […]

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