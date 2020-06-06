“فيسبوك” يتّهم وكالة بقيادة “طالباني” بمحاولة تغيير الرأي العام في كردستان العراق

2020/06/06 | 00:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت شركة #فيسبوك في تصريح رسمي لها، جهة كردية تُدعى “وكالة زانياري”، “Zanyari Agency” القيام بـ «نشاطات مشبوهة» عبر الإنترنت.حسب تقرير “فيسبوك” الذي نشرته الجمعة، والذي يخص النشاطات المشبوهة في شهر مايو/ آيار المنصرم،…

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