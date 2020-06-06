2020/06/06 | 00:41 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولي: كتل الجنوب والفرات الاوسط وكوردستان ومعظم اندية العاصمة مع احمد راضي سيفوز بالرئاسة حتى لو كان المنافس عدنان درجال

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