خلية الأزمة في الديوانية تصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا

2020/06/06 | 00:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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