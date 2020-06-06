2020/06/06 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هونغ‭ ‬كونغ‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬جنيف‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬يُعثر‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬الأقنعة‭ ‬الجراحية‭ ‬المرمية‭ ‬على‭ ‬شواطئ‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬بعدما‭ ‬استخدمها‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬لمكافحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬ ويقول‭ ‬الناشطون‭ ‬البيئيون‭ ‬إن‭ ‬الأقنعة‭ ‬تضيف‭ ‬إلى‭ ‬المخلفات‭ ‬البلاستيكية‭ ‬التي‭ ‬تطفو‭ ‬أصلا‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المحيطة‭ ‬بهذا‭ ‬المركز‭ ‬الاقتصادي‭.‬ وأوضح‭ ‬غاري‭ ‬ستوكس‭ ‬المؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬لمنظمة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمامات تطفو على الشواطئ ونصيحة دولية باختيار أفضلها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمامات تطفو على الشواطئ ونصيحة دولية باختيار أفضلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).