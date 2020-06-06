ربع الكنديين في أزمة عقلية بسبب كورونا

2020/06/06 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مونتريال‭ -‬الزمان‭ ‬‭ ‬ذكرت‭ ‬دراسة‭ ‬نشرت‭ ‬مؤخراً‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الكنديين‭ ‬يعانون‭ ‬تدهور‭ ‬صحتهم‭ ‬العقلية‭ ‬بسبب‭ ‬إجراءات‭ ‬التباعد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الصارمة،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تطبيقها‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬وباء‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬قبل‭ ‬شهرين،‭ ‬طبقاً‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭ ‬للأنباء‭.‬وأشار‭ ‬نحو‭ ‬ربع‭ ‬الكنديين‭ ‬إلى‭ ‬تدني‭ ‬أو‭ ‬ضعف‭ ‬صحتهم‭ ‬العقلية،‭ ‬طبقاً‭ ‬لاستطلاع‭ ‬أجراه‭ ‬مركز‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الكندي،‭ ‬صدر‭ […]

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