إقالة وزيرة طلبت سكاكر بمليوني يورو

2020/06/06 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتاناناريفو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أقيلت‭ ‬وزيرة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬مدغشقر‭ ‬ريجاسوا‭ ‬أندريامانانا‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬إعلانها‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬لشراء‭ ‬السكاكر‭ ‬للتلاميذ‭ ‬لتخفيف‭ ‬مرورة‭ ‬الشاي‭ ‬العشبي‭ ‬الذي‭ ‬روج‭ ‬له‭ ‬رئيس‭ ‬البلاد‭ ‬أندري‭ ‬راجولينا‭ ‬لمكافحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬وخلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬أعلنت‭ ‬أندريامانانا‭ ‬أنها‭ ‬طلبت‭ ‬سكاكر‭ ‬بقيمة‭ ‬مليوني‭ ‬يورو‭.‬وقالت‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ “‬إن‭ ‬شراء‭ ‬السكاكر،‭ […]

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