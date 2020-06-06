السليمانية.. إصابة سائقين لسيارات الإسعاف بكورونا (صور)

2020/06/06 | 00:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت مديرية صحة محافظة السليمانية، الجمعة، بإصابة اثنين من كوادر الصحة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم صحة السليمانية یاد نقشبندي لوكالة شفق نيوز، إن سائقين لسيارات الإسعاف الخاصة بنقل حالات الإصابة بفيروس كورونا، أصيبا بالفيروس أيضاً.

وأضاف أن السائقين يدعيان محمد جلال ومحسن عمر ويعملان سائقين لسیارات الإسعاف في فريق مواجهة كورونا أصيبا بالفيروس قبل ثلاثة أيام، ويرقدان حالياً في المستشفی.

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