الاسدي: تخفيض سعر صرف الدينار يمثل عقوبة للشعب العراقي بسبب الفشل الاقتصادي

2020/06/06 | 00:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

رأى عضو مجلس النواب، حسين الاسدي، أن محاولات تخفيض سعر الدينار العراقي، هي بمثابة عقوبة للشعب الع...





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