خبير في العلاقات الدولية: جذور جورج فلويد أمريكية أكثر حتى من ترامب

2020/06/06 | 00:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير في العلاقات الدولية عماد ابشناش، أن جذور جوروج فلويد أمريكية أكثر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال ابشناش حديث لقناة “العهد”، إن “الشخص الاسود الذي يدعى جورج فلويد والذي قتلته سلطات الامن الامريكية جذوره أمريكية اكثر حتى من ترامب نفسه”.وأضاف أن “ما يحصل في امريكا ليس بسبب تدخلات خارجية وانما هي بسبب سوء […]

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