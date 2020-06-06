2020/06/06 | 00:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتدى عناصرٌ من «الدفاع الوطني» الموالي لـ #الحكومة_السورية، الجمعة، بالضرب على شخصين اثنين يعملان في إحدى الصيدليات بمدينة #الميادين بريف #ديرالزور الشرقي، بسبب رفضهما منحهم حبوب “ترامادول”.وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الحادثة جرت…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عناصر «الدفاع الوطني» يعتدون بالضرب على عاملَين في صيدليةٍ بـ “الميادين” بريف ديرالزور.. والسبب!) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عناصر «الدفاع الوطني» يعتدون بالضرب على عاملَين في صيدليةٍ بـ “الميادين” بريف ديرالزور.. والسبب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).