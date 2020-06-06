قوات الوفاق تستعيد ترهونة والقاهرة في محاولة صعبة للجمع بين عقيلة وحفتر

2020/06/06 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرابلس‭ – ‬الزمان‭ ‬ القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة أعلنت‭ ‬قوات‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬الليبية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬استعادت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬ترهونة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬90‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬طرابلس‭ ‬والمعقل‭ ‬الأخير‭ ‬للقوات‭ ‬الموالية‭ ‬للمشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭.‬فيما‭ ‬تبذل‭ ‬القاهرة‭ ‬بحسب‭ ‬مراسل‭ (‬الزمان‭) ‬جهودا‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الاخيرةمن‭ […]

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