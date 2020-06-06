ترامب يشكر إيران..وظريف يهاجم تصريحاته حول إمكانية التوصل إلى اتفاق

2020/06/06 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ صعدت‭ ‬ايران‭ ‬ضد‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬وصفت‭ ‬بالمرنة‭ ‬للرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬ ‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الخميس‭ ‬حين‭ ‬شكر‭ ‬إيران‭ ‬لإطلاقها‭ ‬سراح‭ ‬الجندي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬البحرية‭ ‬مايكل‭ ‬وايت‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تحتجزه،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الإفراج‭ ‬يُظهر‭ ‬إمكان‭ ‬إبرام‭ ‬اتّفاق‭ ‬بين‭ ‬العدوين‭ ‬اللدودين‭.‬وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬شكراً‭ ‬إيران،‭ ‬هذا‭ ‬يُظهر‭ ‬أنّ‭ ‬التوصّل‭ ‬إلى‭ […]

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