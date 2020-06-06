قوانين لمنع ثغرات وانهيارات

2020/06/06 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام بعد‭ ‬تصعيد‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬اسابيع،‭ ‬تمكن‭ ‬فيه‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬اشغال‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬جبهة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بعمليات‭ ‬لها‭ ‬طابع‭ ‬اعلامي‭ ‬زائداً‭ ‬التأثير‭ ‬المناطقي‭ ‬الصغير‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬الامني،‭ ‬ثم‭ ‬جاءت‭ ‬عمليات‭ ‬ذات‭ ‬شكل‭ ‬هجومي‭ ‬ومبادر‭ ‬لمختلف‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬بدعم‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي،‭ ‬وتجلّى‭ ‬ذلك‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬موجعة‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ […]

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