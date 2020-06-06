الكعبي: لا جدوى من تطبيق حظر التجوال دون شعور المواطن بالمسؤولية

2020/06/06 | 02:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس خلية الازمة النيابية النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، من انهيار النظام الصحي برمته بعد زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا، مؤكدا انه لا جدوى من تطبيق حظر التجوال دون شعور المواطن بالمسؤولية.

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