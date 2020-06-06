دول مجموعة العشرين تساهم بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة كورونا

2020/06/06 | 03:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساهم أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة بأكثر من 21 مليار دولار أميركي لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

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