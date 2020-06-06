البرلمان العراقي يصوت الیوم على استكمال حكومة الكاظمي

2020/06/06 | 04:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس النواب العراقي (البرلمان)، عن استكمال التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي في جلسة يوم غد السبت، للبت في مرشحي الحقائب الشاغرة....

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