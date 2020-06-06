2020/06/06 | 05:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، اليوم الجمعة، (5 حزيران 2020)، ما أشيع بشأن وفاته بفيروس كورونا.وقال مدير المكتب، هشام الركابي في تغريدة على تويتر تابعتها شبكة رووداو الإعلامية: “الدعاية الكاذبة والأخبار المزيفة سلاح المفلسين”.وأضاف أن “الحاقدين على المالكي عاجزين عن المواجهة ولا يمتلكون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد حقيقة وفاة المالكي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد حقيقة وفاة المالكي بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).