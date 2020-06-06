شاهد: وفاة الإعلامي الشاب علي حكمي في جازان

2020/06/06 | 05:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الإعلامي الشاب، علي حكمي، مساء الجمعة، في جازان، غرقاً في حادثة صدمت محبيه وأصدقائه.وقال إعلاميون سعوديون وأصدقاء للراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحكمي، لقي مصرعه مساء يوم الجمعة غرقاً في البحر، دون أن تتضح تفاصيل الحادثة بعد.اخر السنابات قبل ينزل البحر للسباحه#مات_غريقاً #على_حكمي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/zz7oZkf3uR — قَطَعة مِنْ قَلَبَهـ ♥ (@cf4_jo) June […]

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