السعودية تمارس ضغوطاً شديدة على العراق..وبغداد تعلق

2020/06/06 | 07:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر في منظمة الدول المصدرة للنفط {اوبك} بان السعودية تمارس "ضغوطاً شديدة" على العراق حيال حصته النفطية....

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