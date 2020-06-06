روب بوكس تطلق مدير كلمات المرور

2020/06/06 | 08:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دروب بوكس عن تطبيق جديد متاح حاليًا لمستخدمين أندرويد فقط، وقد حمل التطبيق اسم Dropbox Passwords، ووفقًا للوصف القادم معه على صفحته في متجر جوجل بلاي، سيكون التطبيق بمثابة مدير كلمات مرور، مع بالإشارة أن التطبيق متاح حاليًا كإصدار تجريبي خاص بدعوة فقط لبعض عملاء دروب بوكس.والشركة تتجنّب عمدًا تسمية تطبيقها بمدير كلمات […]

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