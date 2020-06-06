2020/06/06 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الائتمان هي عمليات الاقراض والاقتراض , وذلك لأن الذين يملكون النقود ليس بالضرورة أن يكونوا قادرين على الاستثمار بأنفسهم, ومن شأن الائتمان نقل هذه الأموال من الطائفة الاولى الى الطائفة الثانية على سبيل القرض .



وقد يتم ذلك مباشرة بين صاحب المال والمقترض ويسمى الائتمان المباشر وهناك جانب آخر يتم عن طريق المصارف التي تقوم بدور الوساطة المالية بين الطرفين وتكون الوساطة غير المباشرة أي انها وساطة بين م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصطلحات اقتصادية : ائتمان مصرفي - عادل عبد الزهرة شبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصطلحات اقتصادية : ائتمان مصرفي - عادل عبد الزهرة شبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).