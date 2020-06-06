التجربة المصرية في التعامل مع الكورونا ..من وعي الشعب إلى مناعة القطيع - شريف هلالي

2020/06/06 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شريف_هلالي كيف يمكن تقييم أسلوب تعامل الحكومة المصرية مع وباء الكورونا ؟ وما نتيجة ما قامت به من إجراءات ؟ وهل كانت هذه الإجراءات مناسبة للتعامل مع الوباء الذي إدى إلى كوارث صحية على مستوى العالم.



سؤال مهم سعى البعض للدفاع عنه ، في حين انتقد كثيرون طريقة التعامل مع الوباء لأسباب مختلفة ، خاصة انها لم تؤد إلى نتائج إيجابية تقلل من انتشار الوباء بل بالعكس أدت إلى تزايده انتشاره بوتيرة اسرع .يمكن القول ......





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