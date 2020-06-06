2020/06/06 | 08:11 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل: ننسق مع البنك الدولي لدعم الاسر الفقيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 08:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل: ننسق مع البنك الدولي لدعم الاسر الفقيرة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل: ننسق مع البنك الدولي لدعم الاسر الفقيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).