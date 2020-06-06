2020/06/06 | 08:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوبك وحلفاؤها يجتمعون لتمديد تخفيضات الخام موسكو – الزمان تجتمع أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا اليوم السبت لبحث تمديد تخفيضات قياسية لإنتاج النفط وإقرار نهج جديد يستهدف إجبار الأعضاء المتراخين مثل العراق وليبيا على الامتثال على نحو أفضل للقيود القائمة.واتفقت مجموعة المنتجين المعروفة باسم أوبك+ في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك وحلفاؤها يجتمعون لتمديد تخفيضات الخام) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك وحلفاؤها يجتمعون لتمديد تخفيضات الخام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).