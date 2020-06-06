2020/06/06 | 08:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني ينقذ عوائل من بناية سكنية إندلعت فيها النيران مكافحة الإرهاب تنفذ عمليات نوعية في مخمور والفلوجة وحوران بغداد – الزمان قتلت قوات جهاز مكافحة الارهاب بالتنسيق مع قيادة العمليات المُشتركة وطيران التحالُف الدولي وطيران الجيش العراقي والقوة الجوية 19 داعشيا في مخمور واعتقلت اثنين اخرين في الفلوجة ودمرت مواقع […]

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