النائب “للعهد نيوز” : الحكومة ملزمة بتنفيذ قرار البرلمان بإخراج القوات الأمريكية

2020/06/06 | 08:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد رأى النائب النائب برهان المعموري، ان الحكومة ملزمة بتنفيذ قرار مجلس النواب باخراج القوات الأمريكية وانهاء وجودها العسكري.وقال المعموري، “للعهد نيوز”، أن “القوى السياسية التي كانت رافضة سابقا لديها الطموح بأن تخرج جميع القوات الأجنبية من البلاد”.واضاف، ان “على الحكومة ان لا تسمح باستمرار أي قوات أجنبية داخل البلاد، وحتى […]

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