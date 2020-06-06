مكتب نوري المالكي يصدر بياناً بعد شائعات عن صحته

2020/06/06 | 08:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشيع في وسائل اعلام عراقية وعلى مستوى التواصل الاجتماعي خبر وفاة لزعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي....

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