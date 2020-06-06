ماذا قال بومبيو للكاظمي عندما هنأه بالمنصب؟

2020/06/06 | 08:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على توليه الحكومة العراقية الجديدة....

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