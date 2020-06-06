2020/06/06 | 08:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصيهود يدعو شيوخ عشائر ميسان ووجهائها لتشكيل لجنة لمساندة الكوادر الطبية وتخصيص مراكز للحجر الصحي للحد من تفشي فايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 08:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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