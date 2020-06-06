الفتح “للعهد نيوز”: البرلمان عازم على تشريع قانون الموازنة والمضي باخراج القوات الامريكية

2020/06/06 | 08:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، عن عزم مجلس النواب، المضي بتشريع قوانين وقرارات مهمة خلال الجلسات المقبلة، مبينا ان هناك قوانين وتشريعات تلامس حياة المواطن وتطلعاته.وقال “للعهد نيوز”، ان “المجلس عازم التركيز في هذه السنة على تشريع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ وإخراج القوات الأمريكية بالإضافة إلى مواجهة جائحة […]

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