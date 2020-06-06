نائب كردي: فؤاد حسين كان مؤيدا لداعش ويسعى لتدمير العراق

2020/06/06 | 08:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هاجم النائب كتلة المستقبل النيابية سركوت شمس الدين، السبت، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لوزارة الخارجية فؤاد حسين، متهما إياه بـ”تأييد داعش” والسعي لـ”تدمير العراق”، فيما رجح التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة في جلسة اليوم.وقال شمس الدين في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إنه “من المرجح ان تشهد جلسة البرلمان، اليوم، التصويت على المتبقي […]

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