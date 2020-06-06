كاتانيتش: اللاعبون بحاجة إلى مباريات تنافسية قبل التصفيات المونديالية

2020/06/06 | 08:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشدد مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، على ضرورة عودة اللاعبين لخوض مباريات تنافسية رسمية، خصوصاً بعد الغاء منافسات الموسم الكروي الحالي.وقال رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان طبقا لبيان للهيأة، إن اتصالا هاتفيا جمعه مع المدرب كاتانيتش للحديث عن مستقبل المنتخب الوطني، لاسيما بعد الغاء الموسم الحالي بسبب فايروس كورونا.وأضاف، ان" كاتانيتش رحب كثيراً بفكرة إقامة البطولة التنشيطية التي تساهم بإعداد حقيقي للأندية، وكذلك للاعبي المنتخب بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة، لكون جميع اللاعبين سيستفيدون من هذه البطولة بعد انقطاع لخمسة أشهر كاملة عن منافسات كرة القدم.وأوضح رئيس الهيأة التطبيعية، أن" مدرب منتخبنا الوطني سيقدم منهاجه الرسمي، وذلك لتحضير المنتخب للتصفيات الآسيوية المزدوجة.مؤكداً مطالبته بالاستفادة من أيام "الفيفا دي" لإقامة المباريات الودية، وإعادة اللاعبين إلى أجواء هكذا مباريات قبل الاستحقاق الرسمي أمام هونغ كونغ خلال أكتوبر المقبل.وكشف بنيان عن رغبة المدرب كاتانيتش بالحضور إلى العراق بأقرب وقت ممكن متى ما تعود حركة الطيران بين الدول، كاشفاً، بالوقت نفسه، عن تواصله مع أغلب لاعبي المنتخب الوطني خلال الفترة الحالية، وذلك للإطلاع على تدريباتهم، ومتابعة مبارياتهم الرسمية فيما يخص اللاعبين المحترفين.

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