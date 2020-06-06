مفوضية الانتخابات : مجلس المفوضين الجديد لم يبرم أي عقد لحد الآن مع أية جهة

2020/06/06 | 08:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، بأن مجلس المفوضين الجديد لم يبرم أي عقد لحد الآن مع أية جهة، مشيرا الى تشكيل لجنة من أعضائه لتدقيق العقود المبرمة سابقاً بين المفوضية والشركات المصنعة للأجهزة الألكترونية المستخدمة في عمليات التصويت والتحقق والعد والفرز وتسريع النتائج.وقالت في بيان، ان “مجلس الوزراء شكل لجنة […]

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