2020/06/06 | 08:42 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة برلمانية: على الكاظمي الاعتدال بخطابه وقراراته وعدم الميل لمحور دون آخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 08:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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